شكرا لقرائتكم خبر عن فوز هوكى الشرقية بلقب أفضل فريق رياضى لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الشرقية الرياضى ، عن فوز فريق للهوكى كأفضل فريق رياضى لعام 2019.

وقال أعلن عصام كشك نائب رئيس اتحاد الهوكى، فى بيان، أن فوز الفريق جاء بناء على ترشيح الاتحاد الأفريقى للهوكى نظرا لعدد البطولات التى تمكن من تحقيقها ووصلت إلى 25 بطولة بعد تتويجه فى البطولة الأفريقية الأخيرة التى أقيمت بمحافظة الإسماعيلية قبل أيام.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمها اتحاد الكونفدرالية الرياضية الأفريقية ucsa بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وعدد كبير من رؤساء الأندية العربية والأفريقية.

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كان توج فريق هوكى الشرقية للرجال بطل لأفريقيا للمرة ال 25 فى تاريخه، بعد فوزه على فريق نادى سموحة فى مباراة نهائى افريقيا للهوكى للأندية أبطال الدورى، والتى أقيمت بمدينة الإسماعيلية بملاعب هيئة قناة السويس، والتى استمرت لمدة 8 أيام من الفترة 1 حتى 8 ديسمبر، وبمشاركة 13 نادياً منهم 6 فرق رجال و7 فرق سيدات.

كان اللاعب احمد محمد الجنانى " موكشة " هو الذى حقق هدف الفوز بعد مباراة ساخنة امام سموحه، حيث شارك الشرقية بعدد 17 لاعب فقط بعد استبعاد لاعب خط الدفاع وترحيله، لاتهامة بارتكارب فعل غير أخلاقى.

و خلال البطولة فاز فريق هوكى الشرقية للرجال فى المباراة الافتتاحية للبطولة على فريق كادا ستارز النيجيرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على نادى سموحة بهدفين دون رد فى ثانى مباريات البطولة، كما نجح هوكى الشرقية فى تحقيق الفوز الثالث فى البطولة على فريق نيجر فليكرز النيجيرى بأربعة أهداف دون رد، كما استطاع الفريق الفوز فى رابع لقاءاته بالفوز على فريق جى آر إيه الغانى بستة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يختتم خامس لقاءاته بفوز عريض على فريق الجريف السودانى بعشرة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن الجهاز الفنى لفريق الشرقية لهوكى الرجال يتكون من الكابتن محى زغلول مدير فنى، والكابتن أسامة حسنين مدرب عام، والدكتور محمد رمزى مخطط أحمال، والكابتن أحمد الشافعى مدير إدارى الفريق، والكابتن السيد جاب الله مدرب، والكابتن هشام عبد الباسط مدرب حراس المرمى، والكابتن محمد خليل محلل أداء، والدكتور محمد جمال طبيب الفريق، وخالذ سعيد عابدين عضو مجلس إدارة النادى والمشرف العام على الفريق.