سبب واحد قد يدفع ساديو ماني للرحيل عن ليفربول

قدم ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي مستويات رائعة الموسم الحالي، فساعد فريقه على احتلال صدارة الترتيب بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب الصعود إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

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قد يرحل صاحب الـ 27 عامًا من ليفربول، متجهًا إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين وذلك في حالة حصول النادي على لقب "البريميرليج"، وذلك

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بحسب ما توقعه الصحفي الشهير سيمون هيوز الصحفى بجريدة "الإندبندنتالبريطانية.

ماني يقدم موسمًا مذهلًا مع "الريدز"، وفسجل حتى الآن 13 هدفًا وصنع ثمانية في 22 مباراة شارك فيها في كافة المسابقات.

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ومنذ أن انضم للنادي قادمًا من ساوثهامبتون مقابل 34 مليون يورو في 2016 وبات يشكل مع محمد صلاح وربيرتو فيرمينو ثلاثي مرعب.

ليفربول لديه حتى الآن موسمًا رائعًا فاستطاع ايضًا التتويج بالسوبر الأوروبي بعدما فاز على تشيلسي، وفي حالة تتويج الفريق بالدوري هذا الموسم سيكون الأول منذ 30 عامًا.

الموسم الماضي الدولي السنغالي ساهم في حصول ليفربول على لقب دوري أبطال أوروبا الذي يعد السادس في تاريخ النادي بعدما فاز على توتنهام في النهائي بهدفين نظيفين.

وأوضح هيوز أنه في الوقت الذي يعتقد البعض أن صلاح قد يرحل عن ليفربول، لكن أيضًا ماني يمكن أن يغادر إلى نادٍ أخر، مشيرًا إلى أن اللاعبين المهاجمين دائمًا يبحثون عن الأفضل.