رياضة | بغداد بونجاح يقود هجوم السد أمام هينجين سبورت في إقتتاح مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بغداد بونجاح يقود هجوم السد أمام هينجين سبورت في إقتتاح مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري، عن تشكيل فريقه لمواجهة هينجين سبورت بطل أوقيانوسيا، في افتتاحية منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي ستُقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب جاسم بن حمد.

وجاء تشكيل السد كالأتي :

حراسة المرمى: سعد عبدالله الشيب الدوسري

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خط الدفاع: بيدرو ميجيل – جونج وو يونج – بوعلام خورخي – عبدالكريم حسن الحاج فضل الله

خط الوسط: تي هي نام- جابرييل فرنانديز أريناس – سالم الهاجري – أكرم حسن عفيف

خط الهجوم: عبد العزيز الأنصاري – بغداد بونجاح

ويشارك السد في مونديال الأندية بصفته بطل الدوري القطري والذي يحق من البلد المضيف للبطولة المشاركة، فيما يشارك هينجين سبورت في البطولة بصفته بطل قارة أوقيانوسيا.