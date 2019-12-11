رياضة | تشكيل الأهلي الرسمي أمام وادي دجلة.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر Ahly live

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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه وادي دجلة مساء اليوم على ستاد السلام.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويطمح الفريق الأحمر لتحقيق الفوز الخامس له على التوالي في الدوري المصري، بعدما حقق 4 انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-



حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة أيمن أشرف – محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – وليد سليمان – حسين الشحات – رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجاي.

أما البدلاء :-

شريف إكرامي - وليد أزارو - أليو ديانج - مروان محسن - أحمد الشيخ - أحمد فتحي - حسام عاشور.