تشكيل النادي المصري البورسعيدي في لقاء المقاولون العرب بالدوري

كشف مدرب النادي المصري البورسعيدي “إيهاب جلال” عن تشكيل الفريق في لقاء المقاولون العرب المقرر لها غدا الخميس، والتي تنطلق في تمام الخامسة مساءا ضمن منافسات الأسبوع السابع ببطولة الدوري المصري الممتاز.
وضمت قائمة الفريق التي ستغادر متجهة إلى السويس نحو 32 لاعبا، وجاءت كالتالي:
- محمد شحاتة، أحمد عبد الفتاح، وأحمد مسعود في حراسة المرمي.
- خط الدفاع: أحمد شوشة، كريم العراقي، عمر كمال، محمود حمد، إسلام أبو سليمة، وبهاء مجدي.
- خط الوسط: سعيدو سيمبوريه، إسلام عطية، عمرو موسي، حسن علي، ايزي ايميكا، حجاج عويس، أيمن ندا، حسين رجب، أحمد عادل ميسي، مفتاح طقطق، وأحمد ياسر.
- أوستين أموتو ومحمود وادي في منطقة الهجوم.