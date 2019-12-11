تشكيل النادي المصري البورسعيدي في لقاء المقاولون العرب بالدوري

كشف مدرب النادي المصري البورسعيدي “إيهاب جلال” عن تشكيل الفريق في لقاء المقاولون العرب المقرر لها غدا الخميس، والتي تنطلق في تمام الخامسة مساءا ضمن منافسات الأسبوع السابع ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة الفريق التي ستغادر متجهة إلى السويس نحو 32 لاعبا، وجاءت كالتالي: