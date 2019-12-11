موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد السلام الدولي.

ويسعى الفريق الأحمر إلى التألق في اللقاء وخطف الثلاث نقاط والزحف نحو صدارة الترتيب، بعد أن احتل فريق الاتحاد السكندري لصدارة الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المارد الأحمر.

بينما يقع فريق وادي دجلة في ذيل الترتيب برصيد ثلاث نقاط، بعد أن خاض 6 مباريات لم يحقق الفوز في أي منها، بينما تعادل في ثلاث مباريات وتلقي الهزيمة في ثلاث مباريات أخري.

وتنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في موعده المحدد.