شكرا لقرائتكم هنا الأهلى .. علي لطفي يخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران المستبعدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ستبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر علي لطفي من مواجهة وادى دجلة ، بعد شكواه من إجهاد في العضلة الخلفية، ويخضع الحارس لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي والعودة للمشاركة من جديد في المران الجماعي.
ويملك الأهلى فى جعبته قبل انطلاق مباراة دجلة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندري صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني ذئاب المقاولون العرب، الذين يحتلون الوصافة برصيد 13 نقطة أيضاً ، على الجانب الآخر، يدخل وادي دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات خاضها ولكن هذا سيعطيه دافع أكبر ليكون خصمًا وندًا قوياً للأهلي ويحاول تاكيس جونياس المدير الفني لدجلة استغلال الفرصة الأخيرة الممنوحة له خاصة أنه قاب قوسين أو أدنى من شبح الإقالة رغم تقديم الفريق عروضًا جيدة على المستوى الفنى، إلا أن النتائج لم تكون على المستوى المأمول من جانب إدارة النادى.
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