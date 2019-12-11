رياضة | مفاجأة .. ليفربول يقطع الطريق على برشلونة في الصفقة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة .. ليفربول يقطع الطريق على برشلونة في الصفقة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول الإنجليزي سيقتحم سباق التعاقد مع جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل نيمار دا سيلفا في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية نقلاً عن لوباريزيان الفرنسية أن المدير الفني الألماني يورجن كلوب أجرى محادثات مع وكيل نيمار لبحث إمكانية ضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت التقارير أن ليفربول يضع نيمار في قائمة أولوياته في حالة رحيل أحد الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في الصيف القادم.

وأبدى النادي الباريسي إهتماماً بالنجمين الكبيرين، تحسباً لرحيل أحد النجمين نيمار وكيليان مبابي.

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وإنتشرت تقارير فرنسية تشير لرغبة باريس سان جيرمان في بيع نيمار، وحدد سعره بمبلغ 180 مليون يورو.

ويرتبط نيمار بالعودة لبرشلونة، الذي حاول التعاقد معه في الصيف الماضي، ومن المتوقع أن يجدد محاولاته لإعادته لملعب كامب نو في الصيف المقبل.

ويسعى نادي ليفربول لعقد صفقة ضخمة في أعقاب توقيع عقد الرعاية الضخم مع شركة Nike للملابس الرياضية الموسم المقبل، وإرتبط بالثلاثي جادون سانشو نجم دورتموند وكيليان مبابي ونيمار نجمي باريس سان جيرمان.

وكان ليفربول قد حسم صعوده لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالفوز على مضيفه ريد بول سالزبورج بهدفين دون رد.