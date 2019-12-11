الامارات | كلوب يتغزل في محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يتغزل في محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد مدرب ليفربول يورغن كلوب بلاعبه محمد صلاح بعدما أظهر ثقته في نفسه، عقب إهدار مجموعة من الفرص، ونجح في التسجيل من زاوية ضيقة ليقود حامل اللقب للتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاز ليفربول 2-0 على سالزبورغ ليتصدر المجموعة 5، حيث افتتح نابي كيتا لاعب الوسط التسجيل قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني بقدمه اليمنى رغم تسديد الكرة من زاوية ضيقة.

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وقال كلوب: "لعب بشكل رائع لكنه لم يسجل في المواقف التي كنا نتوقع منه في المعتاد أن يسجل، لكنه واصل طريقه وسجل من لمسة حاسمة وصعبة جداً".

وأضاف المدرب الألماني: "الحفاظ على التركيز والثقة في اللحظة التالية كان مذهلاً، هذا هدف صعب جداً لكنها لمسة رائعة".

وهذا الهدف رقم 11 لصلاح مع ليفربول هذا الموسم ورفع اللاعب المصري رصيده إلى 20 هدفاً مع النادي في دوري الأبطال.