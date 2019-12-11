شكرا لقرائتكم بيراميدز يكثف البحث عن عرض مناسب لتسويق أحمد حمودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو نادى بيراميدز البحث عن عرض مناسب لتسويق أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، حيث يرغب مسئولو النادي السماوي في تعويض اللاعب عن الخطأ الإداري الذي حدث منذ بداية الموسم، وعدم التمكن من قيده نظرًا لاكتمال القائمة واستنفاذ الاستبدالات الخمسة التي اتاحها اتحاد الكرة لكل نادى منذ انطلاق الموسم الحالي 2019 – 2020. وتعاقد نادي بيراميدز مع أحمد حمودى خلال انتقالات الصيف في صفقة انتقال حر بعد عدم قيده في قائمة ناديه السابق الأهلي ليصبح لاعبا في صفوف النادي.

ويبحث بيراميدز عن نادى يليق باسم أحمد حمودى وتاريخه في الملاعب للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل عودته للمستطيل الأخضر واستعادة مستواه، حيث يرغب المسئولون فى تسويق اللاعب خلال الفترة المقبلة، سواء على سبيل الإعارة أو البيع من أجل الاستفادة المادية وكذلك عودة اللاعب للمشاركة واكتساب حساسية المباريات.

ويمتلك أحمد حمودى عدة عروض سواء داخلية أو خارجية، حيث دخلت أحد أندية الدوري الكويتي في مفاوضات مع بيراميدز للحصول على خدمات حمودى في يناير المقبل، ويتم في الوقت الحالي دراسة كافة العروض بشكل جدي قبل اتخاذ القرار النهائي بعد العودة للاعب.