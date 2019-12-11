شكرا لقرائتكم حسام حسن يرفض عودة أحمد فتوح خلال الإنتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حسام حسن المدير الفني لفريق سموحه فكرة عودة أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق المعار من الزمالك لفريقه السابق خلال فترة الإنتقالات الشتوية نظرا لحاجة الفريق السكندرى لجهوده بعدما ألمح مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور إلى رغبة النادى فى إعادة اللاعب خلال انتقالات يناير نظرا للحاجة لجهوده .

جاء ذلك بعدما شارك فتوح مع المنتخب الأوليمبي الحائز مؤخرا على بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى أقيمت بالقاهرة وحصل الفراعنة الصغار على لقبها وصعدوا لأولمبياد طوكيو 2020 وظهر اللاعب فيها بمستوى رائع نال عليه استحسان الجميع .

كان مجلس إدارة الزمالك قد وافق فى بداية الموسم على إعارة أحمد فتوح لسموحه لإكسابه حساسية المباريات فى ظل صغر سنه وحاجته للمشاركة بشكل أساسى خاصة وأن الفريق الأبيض كان يحتوى على لاعبين فى مركز الظهير الأيسر وهم عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى .