سالسبورغ يحرج ليفربول وبرشلونة يهدي دورتموند العبور









اسماء السيد - أحرج ريد بول سالسبورغ النمسوي ضيفه ليفربول الإنكليزي حامل اللقب من دون أن يخرجه، إذ نجح الأخير في حسم بطاقته الى ثمن نهائي دوري الأبطال بالفوز 2-صفر، فيما قدم برشلونة الإسباني هدية العبور لبوروسيا دورتموند الألماني بفوزه على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي 2-1.

كما تأهل الثلاثاء نابولي الايطالي (المجموعة الخامسة)، ليون الفرنسي (السابعة)، فالنسيا الإسباني وتشلسي الإنكليزي (الثامنة)، لتلحق هذه الأندية بكل من باريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني (المجموعة الأولى)، بايرن ميونيخ الألماني وتوتنهام هوتسبر الإنكليزي (الثانية)، مانشستر سيتي الإنكليزي (الثالثة)، يوفنتوس الإيطالي (الرابعة)، برشلونة (السادسة)، ولايبزيغ الألماني (السابعة).

وتبقى هناك بطاقتان أخريان في المجموعتين الثالثة والرابعة تحسمان الأربعاء.

في المجموعة الخامسة، عانى ليفربول الأمرين أمام بطل الدوري النمسوي، لكن متصدر الدوري الممتاز نجح في نهاية المطاف في حسم بطاقته الى ثمن النهائي بصحبة نابولي الإيطالي الفائز بدوره دون عناء على ضيفه غنك البلجيكي 4-صفر.

وكان تصريح المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب معبرا تماما عما واجهه فريقه في الجولة الختامية، باشادته بسالسبورغ قائلا "يا له من فريق! يا لها من مباراة! كان الأمر صعبا حقا. قاموا حقا بأمور ذكية. كانوا جيدين حقا... كانت مباراة حامية ونجحنا في تسجيل هدفين رائعين".

وبعد شوط أول صعب هدد فيه سالسبورغ مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر، حسم ليفربول اللقاء والتأهل مع صدارة المجموعة بهدفين في غضون 100 ثانية، الأول بمجهود مشترك للاعبي سالسبورغ السابقين الغيني نابي كيتا الذي حول الكرة برأسه في الشباك بعد مجهود فردي وعرضية من السنغالي ساديو مانيه (57)، والثاني للمصري محمد صلاح بعد خطأ دفاعي سمح له بالتوغل في الجهة اليمنى وتخطي الحارس قبل أن يسدد من زاوية صعبة جدا في الشباك الخالية (58).

وعلق كلوب على هدف صلاح "ليس لدي أدنى فكرة كيف سجل الهدف. كان لدينا انطباع بأنها ليست أمسيته لكنه ثابر ونجح في التسجيل، هذا أمر مذهل".

وأقر مانيه الذي دافع عن ألوان سالسبورغ من 2012 حتى 2014 قبل الانتقال الى ساوثمبتون ثم ليفربول في 2016، بأن "المباراة كانت صعبة حقا اليوم. توقعنا هذا الأمر"، مضيفا لشبكة "بي تي سبورت" البريطانية "رفعنا مستوى لعبنا في الشوط الثاني وخلقنا العديد من الفرص. نابي سجل هدفا رائعا ضد فريقه السابق (لعب معه بين 2014 و2016). أنا سعيد من أجله واستحقينا الفوز الليلة".

وكرر ليفربول سيناريو الموسمين الماضيين حين انتظر حتى الجولة الختامية لحسم بطاقته ومواصلة المشوار حتى الوصول الى النهائي حيث خسر عام 2018 أمام ريال مدريد الإسباني وفاز العام الماضي على مواطنه توتنهام.

ملخص مباراة ليفربول وريد بول سالسبورغ:

ملخص مباراة نابولي وغنك:

- فاتي يقضي على إنتر -

وفي السادسة، قدم برشلونة هدية ثمينة لدورتموند ووضعه في ثمن النهائي وذلك بفوزه على مضيفه إنتر 2-1.

وأفاد دورتموند من الهدية على أكمل وجه بفوزه على ضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدفين للإنكليزي جايدون سانشو (10) ويوليان براندت (61)، مقابل هدف لتوماش سوشيك (43) في مباراة أكملها صاحب الأرض بعشرة لاعبين بطرد يوليان فيغل (77).

وحُرِمَ إنتر من بلوغ ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012 بعد أن تقدم دورتموند الى المركز الثاني بعشر نقاط مقابل سبع لفريق المدرب أنتونيو كونتي، فيما أنهى برشلونة الذي كان ضامنا تأهله والصدارة، دور المجموعات بـ14 نقطة.

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ويدين برشلونة بفوزه الى الشاب أنسو فاتي الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 87 بعد ثوان معدودة على دخوله أرضية الملعب، بعد أن كان فريقه السباق الى التسجيل عبر الشاب الآخر كارليس بيريز (23) قبل أن يعادل البلجيكي روميلو لوكاكو (44).

وأصبح ابن غينيا-بيساو عن 17 عاما و40 يوما أصغر لاعب يجد طريقه الى الشباك في تاريخ المسابقة القارية العريقة بحسب موقع "أوبتا".

وبعد أن ضمن البطاقة الأولى وصدارته للمجموعة، حل برشلونة على إنتر من دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو روبرتو بقرار من المدرب إرنستو فالفيردي، كما غاب المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي وجوردي ألبا والبرتغالي نيلسون سيميدو وجيرار بيكيه بسبب الاصابة، وضغط على مرمى الحارس نوربرتو نيتو وكان قريبا من الوصول الى الشباك لولا تألق الأخير في مواجهة تسديدة كريستيانو بيراغي (19).

وبهذه الهزيمة التي تحققت أمام تشكيلة كاتالونية ليست في كامل قوتها، أظهر إنتر ورغم تصدره للدوري الإيطالي بأنه لا يرتقي مستوى الفريق الذي ألحق الهزيمة الوحيدة ببرشلونة في تاريخ المواجهات بين الفريقين، وذلك عام 2010 في ذهاب نصف النهائي 3-1 حين واصل "نيراتسوري" طريقه حتى الفوز باللقب والثلاثية بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ملخص مباراة إنتر وبرشلونة:

ملخص مباراة دورتموند وسلافيا براغ:

- فالنسيا ينتزع تأهله من معقل أياكس -

وكانت بطاقتا المجموعة الثامنة من نصيب فالنسيا وتشلسي بفوز الاول على أياكس أمستردام الهولندي 1-صفر في معقل الأخير بهدف سجله رودريغو مورينو (24)، والثاني على ضيفه ليل الفرنسي بهدفين لتامي أبراهام (19) والإسباني سيزار اسبيليكويتا (35)، مقابل هدف لويك ريمي (78).

تصدر فالنسيا ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة متساويا مع تشلسي، فيما تراجع أياكس للمركز الثالث وانتقل للمشاركة في "يوروبا ليغ".

ملخص مباراة فالنسيا وأياكس:

ملخص مباراة تشلسي وليل:

ليون يلحق بلايبزيغ

انتزع ليون تعادلا بشق النفس من ضيفه لايبزيع 2-2 ولحق به إلى ثمن النهائي، بعدما كان الاخير حسم الصدارة لصالحه في وقت سابق، فيما خرج زينيت سان بطرسبورغ الروسي خالي الوفاض بعد خسارته امام مضيفه بنفيكا البرتغالي صفر-3.

ورفع لايبزيغ رصيده في صدارة المجموعة إلى 11 نقطة، أمام ليون مع ثماني نقاط وبنفيكا الثالث مع سبع نقاط والذي سيتابع مشواره في "يوروبا ليغ".

ملخص مباراة ليون ولايبزيع:

ملخص مباراة بنفيكا وزينيت: