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برشلونة يخدم دورتموند ويقضي على أحلام الإنتر في التأهل لدور الستة عشر

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي إنتر ميلان وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات البطولة ، بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.

افتتح التسجيل كارليس بيريز لمصلحة برشلونة، في الدقيقة 23 من الشوط الأول.

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وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن روميلو لوكاكو من إضافة هدف التعادل للإنتر، في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 86، تمكن إنسو فاتي، من إضافة الهدف الثاني للبارسا.

وبهذه النتيجة يصعد برشلونة رفقة دورتموند، إلى الدور القادم، فيما يودع إنتر ميلان البطولة، ويذهب للدوري الأوروبي.

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