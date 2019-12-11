شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 10/12/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 10/12/2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها رحيل الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش عن تدريب الجونة بعد الخسارة برباعية من إنبي.

الجونة يوجه الشكر لـ"نيبوشا" بعد رباعية إنبي.. ورضا شحاتة مديرًا فنيًا

اتفق نادي الجونة مع مدربه الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش على الاكتفاء بالفترة الماضية، بعد جلسة جمعت بين المدير الفني تعادل فريقا الإنتاج الحربى وسموحة بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلى يخسر أمام فيروفيارو الموزمبيقى فى البطولة الأفريقية لسيدات السلة

خسر فريق سيدات سلة الأهلي أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقى بنتيجة 84-73، فى المباراة التى أقيمت بينهما بصالة 3 باستاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات".