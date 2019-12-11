شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلي تحتفل بالفوز على أوكلاند سيتي فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر "الفيس بوك" ذكرى فوز الأهلي على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية عام 2006 باليابان.

وكتبت صفحة الأهلي: "في مثل هذا اليوم 10- ديسمبر 2006، فريقنا يفتتح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، بتحقيق الفوزعلى أوكلاند ستي بهدفين دون رد، محققًا أول فوز لفرق أفريقيا في تاريخ البطولة.. هل تتذكر تشكيلة فريقنا في المباراة؟

وحصد الأهلي المركز الثالث في نسخة هذه البطولة بعدما فاز على أمريكا المكسيكي 1/2 في مباراة مثيرة على المركز الثالث.