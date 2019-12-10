رياضة | 3 غيابات في قائمة ليفربول ضد سالزبورج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 غيابات في قائمة ليفربول ضد سالزبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشتعل مواجهة ليفربول ضد سالزبورج النمساوي في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لحاجة الريدز بقيادة نجمهم محمد صلاح إلى التعادل للتأهل إلى دور الـ16.

ويغيب عن ليفربول 3 لاعبين هم البرازيلي فابينيو وجويل ماتيب وكلاين ويعد الأول أحد أهم الخيارات للمدرب يورجن كلوب في تشكيل الريدز.

Advertisements

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، بينما يحل نابولي ثانيا بـ 9 نقاط ثم ريد سالزبورج في المركز الثالث برصيد 7 نقاط وأخيرًا جينك البلجيكي بنقطة وحيدة.