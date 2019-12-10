بونجاح خارج حسابات الأهلي فى صفقات الشتاء

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جدة - عمرو شويل رغم الأنباء الكثيرة التي تتناثر عن اقتراب الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري ومنتخب الخضر من الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، إلا أن الأخبار القادمة من داخل جدران القلعة الحمراء تشير إلى عكس ذلك.
وخرج بونجاح من حسابات الأهلي في الصيف، رغم أن فكرة التعاقد معه باتت حلم كل الجماهير الأهلاوية لما يملكه من إمكانيات فنية عالية، وقدرة على التعامل مع كل المواقف داخل الملعب.
وجاء خروج بونجاح من حسابات الأهلي لأسباب كثيرة منها سعر الصفقة الذي يفوق قدرات الأهلي المالية، لاسيما أن الصفقة ستتخطي الثلاثة ملايين يورو وهو رقم لا تستطيع الخزينة الحمراء على تحمله في الوقت الحالي.
ما يؤكد صعوبة الأهلي في حسم صفقة بونجاح أيضا هو الراتب السنوي الذي سيتحمله النادي حال استقدام مهاجم المنتخب الجزائري والذي لن يقل عن مليوني دولار سنويا، وهو ما يتخطى الرواتب التي يحصل عليها لاعبي المارد الأحمر.
يذكر أن بونجاح أحد أبرز المهاجمين في قارة إفريقيا والمهاجم الأساسي لمنتخب الجزائر وأحد كتيبة النجوم المتألقين في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة 2019 والتي احتضنتها مصر وتوج بها محاربي الصحراء، كما أنه سجل هدف الفوز لمنتخب بلاده على السنغال في المباراة النهائية.
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