شكرا لقرائتكم محمد عبدالشافي يغيب عن تدريبات الزمالك اليوم قبل مواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيب محمد عبدالشافي ظهير ايسر الزمالك عن مران فريقه اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على راحة من التدريبات الجماعية اليوم.

بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بسبب ظروف خاصة حيث ينضم إلى التدريبات الجماعيه غدا الأربعاء استعدادا للقاء الفريق أمام بيراميدز في الجولة السابعة ببطولة الدوري المقرر لها الخميس المقبل بإستاد القاهرة الدولي.

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وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران اليوم شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصه بالاستعدادات لمباراة بيراميدز والمقرر لها الخميس المقبل بعدها بدأ اللاعبون خوض التدريبات الجماعية.

في الوقت نفسه منح سامي الشيشيني المدرب العام للفريق تعليمات خاصة للاعبي خط الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام، حيث طالبهم بضرورة التركيز والضغط بشكل معين على لاعبي الهجوم لاستخلاص الكرة دون أخطاء.