الامارات | الأهلي وصلاح يتصدران الأكثر بحثاً على "تويتر" في 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وصلاح يتصدران الأكثر بحثاً على "تويتر" في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر النادي الأهلي، والنجم المصري ومهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قائمة الأكثر بحثا في مصرً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال العام 2019.

ونشر الحساب الرسمي لتويتر، التغريديات التي شهدت أكبر تفاعل على تويتر هذا العام، في عدد من الدول العربية بينها مصر، ليتصدر النادي الأهلي المصري أندية كرة القدم الأكثر استخداماً في مصر للعام الثالث على التوالي، وحافظ الزمالك على مركزه الثاني على حساب الاتحاد السكندري الذي جاء ثالثاً.

كما حافظ محمد صلاح على صدارة لاعبي كرة القدم الأكثر في مصر على تويتر وللعام الثالث على التوالي، يليه أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي وقائد المنتخب المصري الذي حل بالمركز الثاني.

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ويستعرض موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في كل عام أهم الأحداث التي شهدتها المنصة خلال العام، عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم، وتحليلها، وتسليط الضوء على أبرز القصص التي قادت المحادثات العامة، وبحسب الدول ايضاً ومنها مصر.