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باريس سان جيرمان يستعد لبيع نيمار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

أبدت إدارة باريس سان جيرمان جاهزيتها لطرح النجم البرازيلي نيمار دا سليفا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في تطور جديد في علاقة النادي باللاعب.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سان جيرمان سيظل محتفظًا بخدمات نيمار حتى نهاية الموسم الحالي فقط، على أن ينفصل الطرفان خلال الصيف المقبل.

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وأشارت أن إدارة سان جيرمان رفضت التخلي عن نيمار في الصيف الماضي، لأنها قيمت عرض بأنه غير كافٍ.

وأوضحت أن إدارة سان جيرمان قررت تقليل طلباتها المادية من 300 مليون يورو إلى 180 مليونًا فقط، وتنتظر حصول نيمار على عروض جديدة، لتسهيل مهمة رحيله.

وكانت علاقة نيمار قد توترت مع جماهير وإدارة سان جيرمان منذ الصيف الماضي، بسبب إعلان رغبته في الرحيل عن حديقة الأمراء.

كما ذهب نيمار إلى الجماهير خلال مباراة مونبيلييه، السبت الماضي، وأشار لهم بالصمت عقب تسجيله هدفًا.

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