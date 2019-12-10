رياضة | عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لبعض المنتمين للقلعة البيضاء عن حصوله على توقيع ثنائي الأهلي صالح جمعة وحسين السيد مارسيلو تمهيدًا لإنهاء انتقالهما لناديه خلال الفترة المقبلة.

وجمعت مرتضى منصور جلسة في أحد الكافيهات الشهيرة ببعض المحبين للزمالك بحضور أحد أعضاء مجلس إدارة النادي أكد خلالها أنه حصل على توقيع صالح جمعة ومارسيلو تمهيدًا لضمهما.

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ويجيد صالح جمعة اللعب في مركز صانع الألعاب بينما مارسيلو في مركز الظهير الأيسر ويرى مرتضى أن الزمالك بحاجة إليهما بشدة.

كان الأهلي قد اقترب من ضم محمود كهربا لاعب الزمالك السابق بعد فسخ عقده مع ديبورتيفو آفيس البرتغالي ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة يوم الإثنين المقبل.