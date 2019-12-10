رياضة | مدافع بورنموث يشعل حرب مانشستر سيتي وتشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع بورنموث يشعل حرب مانشستر سيتي وتشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لسباق التعاقد مع قلب الدفاع الهولندي الدولي ولاعب نادي بورنموث الإنجليزي ناثان آكي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإخبارية أن مانشستر سيتي سيتقدم بعرض لنادي بورنموث الإنجليزي في يناير القادم من أجل التعاقد مع صاحب الـ 24 عاماً.

وأضافت التقارير أن نادي بورنموث سيطلب مبلغ 70 مليون جنيه استرليني للتخلي عن آكي، لكن مسئولي السيتي سيعملون على خفض تكلفة الصفقة.

ويعد آكي خياراً جيداً للإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، لأنه وبجانب صغر سنه، يمتلك شخصية قيادية وقدرة كبيرة على بناء اللعب من الخلف وهو الشيء الذي يفضله بيب، بالإضافة لإستطاعته اللعب في أكثر من مركز منها قلب الدفاع والظهير الأيسر.

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وعانى دفاع السيتي الأمرين هذا الموسم بعد رحيل القائد السابق البلجيكي فينسينت كومباني وإصابة الفرنسي إيمريك لابورت منذ مطلع الموسم.

وأدت تلك الغيابات، بالإضافة لإهتزاز مستوى الثنائي نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز لحدوث مشاكل عديدة في دفاع الفريق خاصة في المباريات الكبيرة مثل ليفربول ومانشستر يونايتد.

وسيلاقي مانسشتر سيتي منافسة شرسة من تشيلسي الذي يعاني هو الآخر من عدة مشاكل دفاعية، حيث يسعى تشيلسي لإستعادة لاعبه السابق من بورنموث..

ويحل مانشستر ستي غداً الأربعاء ضيفاً على نادي دينامو زغرب الكرواتي بملعب الأخير "ماكسمير"، في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي حسم السيتي قمتها قبل المباراة برصيد 11 نقطة وضمن تأهله لدور الـ 16.