اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

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مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج النمساوي في دوري الأبطال

تقام مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج، غد الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة إلا 5 دقائق مساءًا بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا 5 دقائق بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج النمساوي في دوري الأبطال.. مشاهدة القنوات الناقلة مباراة ليفربول

ينقل مباراة ليفربول وسالزبورج ، على قناة بي إن سبورتس وبالتحديد Bein 1، وبتعليق المتألق حفيظ دراجي.

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج النمساوي في دوري الأبطال

ويذهب ليفربول إلى ملعب “ريد بول أرينا” وهدفه الفوز ولا شئ غيره، حيث يضمن له التأهل إلى دور ال16 أو على أسوأ تقدير نتيجة التعادل، حيث يملك 10 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة.

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مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول النمساوي في دوري الأبطال اليوم الثلاثاء

ليفربول في الدوري الإنجليزي حقق 15 فوزاً من 16 مباراة خاضهما من عمر المسابقة حتى الآن تعادل مباراة واحدة ولم يخسر يتصدر جدول الترتيب بفارق 14 نقطة عن منافسه الموسم الماضي مانشستر سيتي.

مشاهدة لقاء ليفربول وريد بول النمساوي في دوري الأبطال

مشاهدة مباراة ليفربول مشاهدة محمد صلاح تعرف على قائمة ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون، أدريان، كيلهير.

خط الدفاع: فان دايك، لوفرين، جوميز، أرنولد، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، تشامبرلين، شاكيري، كيتا، ميلنر، فينالدوم، جونز.

خط الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو، أوريجي.