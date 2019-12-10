رياضة | محمد صلاح قد يخلف مبابي في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح قد يخلف مبابي في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولس المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بات على رأس المرشحين للإنضمام لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت شبكة دون بالون الإسبانية، أن المسئولي النادي الباريسي يضعون إسم محمد صلاح، كأول المرشحين لتعويض رحيل النجمين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

كما أضافت دون بالون أن إدارة الباريسيين ترصد مبلغاً يقدر بـ 176 مليون دولار، لضم صلاح خلال الصيف القادم.

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ويعد النجمين الكبيرين مبابي ونيمار مرشحان بقوة لمغادرة ملعب حديقة الأمراء، حيث يرتبط الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، بينما يكافح الأخير من أجل العودة لناديه السابق برشلونة.

وفي سياق متصل، ربما تقبل إدارة ليفربول بقيمة الصفقة وتوافق على رحيل صلاح، لا سيما وأن الفريق يحاول منذ وقت طويل التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وسيقود صلاح فريقه ليفربول مساء اليوم الثلاثاء أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي يحضتنها ملعب ريد بول في النمسا، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن نابولي وثلاث نقاط عن ريد بول سالزبورج، ويحتاج الريدز للفوز للتأهل لدور الـ 16 دون النظر لنتيجة مباراة نابولي الإيطالي وجينك البلجيكي.