مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر و القنوات الناقلة

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر ، حيث يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ريد بول سالزبورج ، في مباراة من المقرر أن تقام مساء اليوم الثلاثاء ، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سوف تقام مباراة مباراة ليفربول

وسالزبورج في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة، 5:55 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد سالزبورج:

سيكون البث التليفزيوني لمباراة ليفربول LIVERPOOL ضد سالزبورج SALZBURG متاحًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس حيث ستذاع المواجهة المرتقبة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1

بتعليق الجزائري (حفيظ دراجي)، كما يمكن متابعة المباراة عبر قنوات:-• TV3 Sport 1 Dan• Digi Sport 1 HD Romania• beIN Sports HD 11 EN• Match Football 2• Cosmote Sport 5 HD• Ziggo Sport Select HD• M4 Sport• Movistar Liga de Campeones HD1• BT Sport 3 / HD• RMC Sport 2• Viasat Sport Premium• Polsat Sport Premium 1 HD• DAZN 1 HD• Eleven Sports 2 HD portugal• Asr TV HD