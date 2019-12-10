مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر و القنوات الناقلة

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر ، حيث يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ريد بول سالزبورج ، في مباراة من المقرر أن تقام مساء اليوم الثلاثاء ، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
سوف تقام مباراة مباراة ليفربولوسالزبورج في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة، 5:55 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد سالزبورج:
سيكون البث التليفزيوني لمباراة ليفربول LIVERPOOL ضد سالزبورج SALZBURG متاحًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس حيث ستذاع المواجهة المرتقبة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1بتعليق الجزائري (حفيظ دراجي)، كما يمكن متابعة المباراة عبر قنوات:-
• TV3 Sport 1 Dan
• Digi Sport 1 HD Romania
• beIN Sports HD 11 EN
• Match Football 2
• Cosmote Sport 5 HD
• Ziggo Sport Select HD
• M4 Sport
• Movistar Liga de Campeones HD1
• BT Sport 3 / HD
• RMC Sport 2
• Viasat Sport Premium
• Polsat Sport Premium 1 HD
• DAZN 1 HD
• Eleven Sports 2 HD portugal
• Asr TV HD
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