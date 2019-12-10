شكرا لقرائتكم خبر عن محلل رياضي: البطولة العربية فقدت زخمها باستقالة تركي آل الشيخ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محلل رياضي إن البطولة العربية فقدت زخمها بعد استقالة تركي آل الشيخ من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، معتبرًا أن النسخة الحالية من البطولة التي تحمل اسم العاهل المغربي محمد السادس «هبطت إلى أدنى مستوياتها».

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أضاف في برنامج «الديوانية» على قناة «الرياضية السعودية»، مساء الاثنين، أن «تركي آل الشيخ أحدث زخما ووهجا للنسخة الأخيرة من البطولة عندما كان رئيسا للاتحاد العربي، وكان هناك اهتمام رياضي وإعلامي بكل تفاصيلها».

واستقال «آل الشيخ» من رئاسة الاتحاد العربي للعبة، أواخر يونيو الماضي، ومن أبرز قراراته إحياء البطولة العربية، مطلقًا نسختها الجديدة بمسمى «كأس زايد»، نسبة إلى الرئيس الإماراتي الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.