شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي شكوى الترجي وغروس يؤجل خياراته الشتوية ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ توصّلت إلى اتفاق مع نظيرتها في الترجي التونسي يقضي بتراجع إدارة النادي التونسي عن خطوتها بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بشأن المستحقات المتأخرة لصالح الترجي من قيمة انتقال اللاعب الدولي الجزائري يوسف البلايلي للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وأكدت المصادر أن إدارة الأهلي قامت بتحويل مبلغ 800 ألف يورو لنادي الترجي، مع توقيع اتفاقية لجدولة بقية المستحقات في الفترة القادمة.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي نهاية أغسطس الماضي بعقد يمتد حتى 2022.

من جانب آخر، أشارت مصادر "الخليج 365" إلى أن مدرب الأهلي كريستيان غروس وعد إدارة النادي بتسليمها تقريراً متكاملاً عن احتياجاته العناصرية، وذلك عقب نهاية المعسكر المقام حالياً في أبوظبي، وأكدت المصادر أن المدرب السويسري يضع التعاقد مع قلب دفاع بديل للمحترف البوسني زوكانوفيتش أولوية قصوى بالنسبة له وخيارا رئيسيا، مع تأجيل بقية خياراته إلى حين دراسة وضع الفريق بشكل كامل ومنح فرصة أكبر لبقية اللاعبين الأجانب قبل تحديد قراره النهائي حول العناصر التي ستغادر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.