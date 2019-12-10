امتحان لإنتر ميلان أمام برشلونة.. وليفربول يواجه خطر الخروج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون ملعب جوسيبي مياتسا اليوم على موعد مع مباراة حياة أو موت لإنتر ميلان الإيطالي أمام ضيفه برشلونة الإسباني في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيما سيكون ليفربول الإنجليزي أمام خطر التنازل عن لقبه.

وبعد أن ضمن البطاقة الأولى وصدارته للمجموعة السادسة، يحل برشلونة ضيفا ثقيلا جدا على إنتر الذي يحتاج إلى الفوز من أجل حسم البطاقة الثانية والتأهل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، وذلك بغض النظر عن نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وضيفه سلافيا براغ التشيكي.

ويحتل إنتر المركز الثاني بسبع نقاط بفارق المواجهتين المباشرتين عن دورتموند، ما يعني أنه بحاجة لتحقيق نتيجة مماثلة للأخير أو أفضل لكي يضمن تأهله.

ويدرك إنتر، متصدر الدوري الإيطالي، أن المهمة لن تكون سهلة ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في برشلونة الذي لم يذق طعم الهزيمة في دور المجموعات منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

كما أن إنتر الحالي لا يرتقي بالطبع إلى مستوى الفريق الذي ألحق الهزيمة الوحيدة ببرشلونة في تاريخ المواجهات بين الفريقين، وذلك عام 2010 في ذهاب نصف النهائي 3-1 حين واصل «نيراتسوري» طريقه حتى الفوز باللقب والثلاثية بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويدخل إنتر اللقاء بمعنويات مهزوزة بعض الشيء بعد الاكتفاء الجمعة بالتعادل سلباً على أرضه مع روما، مفرطاً بالتالي في فرصة الابتعاد في الصدارة لاسيما بعد سقوط يوفنتوس السبت أمام لاتسيو 1-3.

وعلى إنتر التخلص من العقدة التي لازمته في المسابقة القارية خلال مشاركاته الأخيرة فيها، إذ لم يفز سوى مرتين في آخر تسع مباريات، لكنه يعول على سجل برشلونة في الملاعب الإيطالية إذ لم يحقق ال«بلاوغرانا» أي فوز في زياراته الثماني الأخيرة، وآخر انتصار له يعود إلى موسم 2011-2012 حين تغلب على ميلان 3-2.

وفي المجموعة الخامسة، يحل ليفربول ضيفاً على ريد بول سالزبورغ وهو يدرك أن الخسارة أمام بطل الدوري النمساوي قد تكلفه الخروج من دور المجموعات.

ويتصدر ليفربول بعشر نقاط وبفارق نقطة فقط عن نابولي الإيطالي وثلاث نقاط أمام سالزبورغ، ما يعني أن «الحمر» سيضمنون التأهل في حال تجنبوا الهزيمة أو في حال خسارة نابولي أمام ضيفه غنك البلجيكي.

ويبدو أن ليفربول اعتاد على انتظار الجولة الأخير لضمان بطاقته إلى ثمن النهائي، لأن هذا الأمر حصل معه أيضاً في الموسمين الماضيين ونجح في تخطي دور المجموعات، مواصلا طريقه إلى المباراة النهائية حيث خسر عام 2018 أمام ريال مدريد الإسباني 1-3 وفاز العام الماضي على مواطنه توتنهام 2-صفر.

ولن تكون مهمة ليفربول سهلة ضد سالزبورغ الذي أحرج رجال المدرب الألماني يورغن كلوب ذهاباً حين عاد من بعيد وحول تخلفه صفر-3 إلى تعادل قبل أن يخسر 3-4.

وعلى ليفربول أن يخشى المهاجم النرويجي إيرلين براوت هالاند ثاني هدافي المسابقة هذا الموسم (8)، لاسيما أنه يعاني من مشكلة الإصابات في خط الدفاع الذي نجح السبت للمرة الأولى في 14 مباراة في الحفاظ على نظافة شباكه من خلال الفوز على بورنموث 3-صفر.

ويواجه ليفربول احتمال غياب قلب الدفاع الكرواتي ديان لوفرن بسبب الإصابة، ما يجعل جو غوميز اللاعب الوحيد المتعافي القادر على اللعب في مركزه إلى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك.

وتتجه الأنظار إلى المجموعة الثامنة التي تشهد في جولتها الأخيرة صراعاً ثلاثياً على البطاقتين، مع أفضلية لأياكس الهولندي الذي يحتاج إلى التعادل في مواجهته مع ضيفه فالنسيا الإسباني من أجل التأهل، أو في حال فشل تشيلسي الإنجليزي في الفوز على ضيفه ليل الفرنسي في «ستامفورد بريدج».

ويحتل فالنسيا الذي خسر ذهابا على أرضه أمام أياكس بثلاثية نظيفة، المركز الثاني بثماني نقاط وبفارق الأهداف عن تشيلسي، فيما يقبع ليل في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

وفي حال لم تنته المباراة بين أياكس وفالنسيا بالتعادل، فإن الفائز منهما لن يضمن البطاقة وحسب بل الصدارة، فيما ستذهب البطاقة الثانية لتشيلسي في حال جدد فوزه على ليل الذي خسر ذهاباً بين جمهوره 1-2.

وفي السابعة، يتصارع زينيت سان بطرسبورغ الروسي مع ليون الفرنسي للحاق بلايبزيغ الألماني مع أفضلية المواجهتين المباشرتين للأول (يتعادلان حاليا بالنقاط).

لكن الفريق الروسي يحل ضيفاً على بنفيكا البرتغالي الطامح لإكمال مشواره في مسابقة «يوروبا ليغ»، فيما يلعب ليون على أرضه مع لايبزيغ.