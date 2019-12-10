شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بـ"سداسية" بطل موريتانيا قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان جهاز الزمالك، بتسجيل لمباراة بيراميدز الأخيرة أمام نواذيبو الموريتانى، تحضيرًا للمواجهة التى ستقام يوم الخميس المقبل وتجمع بين الفريق الأبيض وبيراميدز، على استاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع السابع بالدورى الممتاز.

وسيواصل الزمالك، استعداداته اليوم علي ملعبه بخوض التدريبات التحضيرية لمواجهة بيراميدز، حيث سيقوم كارتيرون خلال مران الليلة بشرح خطته في مواجهة الخميس المقبل أمام بيراميدز ومنها بعض التفاصيل الخاصة بغلق مفاتيح لعب المنافس بعدما حرص علي متابعة مباراته الأخيرة أمام نواذيبو الموريتانى التي انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 6 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أول أمس، الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.