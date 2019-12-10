مشاهدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر بمشاركة “محمد صلاح” الثلاثاء 10/12/2019

يقدم موقع بوابة الوفد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورغ، يتطلع عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول، وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة ليفربول وسالزبورغ، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورغ، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورغ، يرغب كل عاشق لنادي ليفربول في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ في مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019 على ملعب ريد بول أرينا على أرض دولة النمسا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الأوروبية وخاصة عشاق نادي ليفربول متابعة مباراة ليفربول وسالزبورغ في مسابقة

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دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورت HD1 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD14 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة ليفربول وسالزبورغ والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورغ، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي ليفربول وكرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة ليفربول وسالزبورغ بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول وسالزبورغ في مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019، وذلك بداية من الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

يُذكر أن فريق ليفربول كان حقق فوزاً مثيراً للغاية في لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة لصالح فريق سالزبورغ.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورغ في مسابقة

دوري أبطال أوروبا:

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 12207 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.