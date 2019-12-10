يلا شوت Mohmmed Salah مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة liverpool

يقدم موقع الوفد خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر ، حيث تعرض نادي ليفربول لضغط نفسي في المباراة المقبلة، ونتابع معكم موعدموعد مباراة ليفربول وسالزبورغ، وذلك في الجولة السادسة والأخيرة في مرحلة المجموعات، بطولة دوري أبطال أوروبا، التي فاز بلقبها نادي الريدز ليفربول العام الماضي، والمرتقب عرض المباراة الثلاثاء 10-12-2019، تابع موعد مباراة ليفربول القادمة ضد ريد بول سالزبورغ.

ضربة قوية لليفربول

تعرض مدافع ليفربول لوفرين لإصابة في مباراة بورنموث السابقة، كما أن ماتيب غير جاهز للقاء سالزبورج في المباراة القادمة لليفربول، وبالتالي يشارك ليفربول ويخشى أن تتجدد الإصابة لأي من المدافعين الحاليين للفريق، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل أخبار موعد المباراة القادمة

موعد مباراة ليفربول القادمة

مباراة ليفربول القادمة ضد ريد بول، سوف تكون في تمام الساعة 7:55 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:55 مساءًا بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورت إتش دي 1، التعليق حفيظ دراجي، مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، على ملعب ريد يول أرينا، المجموعة الخامسة، ومباراة الإياب اليوم، ويحل ليفربول ضيفًا على نادي ريد بول في عقر داره.

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نتيجة مباراة الذهاب

إنتهت مباراة الذهاب بفوز الريدز على ملعب الأنفيلد بنتيجة 4-3 سجل أهداف الريدز محمد صلاح هدفين وساديو ماني وروبرتسون، وذلك في مباراة مجنونة، كاد الريدز أن يخسر بها على أرضه ووسط جماهيره، وفي حالة خسارة الريدز، كان من الصعب أن يصل للدور المقبل

من التصفيات.

فرص ليفربول

فرصة ليفربول في الوصول لدور 16 من دوري أبطال أوروبا، هي الفوز في المباراة الحالية للريدز ضد ريد بول، حيث يحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه نادي نابولي 9 نقاط، ثم ريد بول 7 نقاط، ثم جينك نقطة واحدة في المركز الأخير، في حالة خسارة الريدز وفوز نابولي في مباراته الأخرى، فسوف يتأهل ريد بول بفارق الأهداف بصحبة نابولي، ولكن في حالة تعادل الريدز سوف يتأهل مباشرة إلى الدور المقبل بصحبة نابولي صاحب المركز الثاني.

أشارت التقارير الصحفية على جاهزية محمد صلاح للقاء ريد بول، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها في المباريات السابقة، ولكنه شارك أمام بورنموث وقدم أداءًا جيدًا، ساعده على تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، كما أن ساديو ماني من المرتقب أن يكون محور الهجوم في تلك المباراة، بعد أن غاب عن التشكيلة الأساسية في مباراة بورنموث السابقة في الدوري.