شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكل 3 لجان لإعداد عقود استاد السلام ويحدد مدة تسميته باسم النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل مجلس إدارة النادي الأهلي 3 لجان لإعداد عقود التسوية والإنشاءات الهندسية الخاصة باستاد السلام بعد حصول النادي علي حق انتفاعه لمدة 25 سنة.

كما شكل المجلس لجنة برئاسة خالد الدرندلى من أجل بحث التفاصيل المالية مع شركة استادات القابضة التي يحق لها تحديد الفرق التى تخوض مباريات على استاد السلام.

وكشف مسئولو الأهلي عن أن عبارة "استاد النادى الأهلى" سيتم تدوينها على الاستاد من الخارج لمدة 10 سنوات وفقًا للاتفاق المبرم.