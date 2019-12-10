شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مساء اليوم الاثنين اجتماعًا بفرع النادي بالشيخ زايد لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادي في المرحلة الحالية واتخذ المجلس القرارات التالية :

* توجيه التهنئة لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي بعدما تلقى المجلس خطابا بحصول الفريق على جائزة اتحاد الاتحادات الأفريقية "أوكسا" تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك بعد حصول الفريق لمدة 10 سنوات على بطولة أفريقيا وهذه الجائزة تمثل أفضل إنجاز لفريق رياضي نسائي .

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* كما قرر المجلس تكليف ادارة الإعلام بالتنسيق مع الإدارة المالية وإدارة التسويق وبإشراف مستشار المجلس لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالبدء في الإجراءات الخاصة بهذا التحول الرقمي لتعظيم إيراداته مع تقديم تقارير شهرية للعرض علي المجلس

وقرر المجلس التجديد للمديرين والمتعاقدين مع النادي الذين ينتهي تعاقدهم في 31 ديسمبر الحالي لمدة عام جديد .