شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مباراة تنس طاولة بين وزيرى الرياضة والآثار فى المركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مباراة تنس طاولة مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، على هامش مشاركتهما في جلسة مع الشباب المشاركين في برنامج متطوعي الاتحاد الافريقي في المركز الأولمبي بالمعادي.

وحرص وزيرا الرياضة والآثار على إقامة جولة تفقدية داخل المركز الأولمبي، لمتابعة تدريبات المنتخبات خلال معسكرهم داخل المركز.

وخلال الجولة، طلب وزير الآثار من وزير الرياضة بمشاركته في مباراة تنس طاولة التي لم تستغرق أكثر من 5 دقائق.