شكرا لقرائتكم شيكابالا يغيب عن مران الزمالك قبل مواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، منح شيكابالا راحة من تدريبات اليوم ، بعد تعرضه لسخونة شديدة ونزلة برد حادة، علي أن يخضع لبرنامج علاجي مكثف قبل ان يقرر الجهاز الطبي موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.
كان فريق الزمالك قد واصل تدريباته صباح اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز عقب الفوز علي أول أغسطس الانجولي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا احرزهما أشرف بن شرقي لاعب المنتخب المغربي المحترف في صفوف الزمالك.
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