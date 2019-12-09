شكرا لقرائتكم خبر عن رجال هوكى الشرقية يتوجون بالبطولة الإفريقية للمرة الـ25 بعد التغلب على سموحة فى النهائى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الفريق الأول لرجال الهوكى بنادى الشرقية بلقب بطولة إفريقيا للمرة الخامسة والعشرين فى تاريخه عقب فوزه على نظيره سموحة السكندرى بهدف نظيف. أقيم اللقاء مساء أمس الأول الأحد على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

واحتضنت الإسماعيلية البطولة فى الفترة من 1 وحتى 8 ديسمبر الجارى.

ونجح فريق هوكى الشرقية للرجال فى الوصول للمباراة النهائية بعدما خاض 5 لقاءات خلال البطولة نجح فى الفوز بجميعها.

Advertisements

حيث فاز فى المباراة الافتتاحية للبطولة على فريق كادا ستارز النيجيرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم على نادى سموحة بهدفين دون رد فى ثانى مباريات البطولة، كما نجح هوكى الشرقية فى تحقيق الفوز الثالث فى البطولة على فريق نيجر فليكرز النيجيرى بأربعة أهداف دون رد، كما استطاع الفريق الفوز فى رابع لقاءاته على فريق جى آر إيه الغانى بستة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يختتم خامس لقاءاته بفوز عريض على فريق الجريف السودانى بعشرة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن الجهاز الفنى لفريق الشرقية لهوكى الرجال يتكون من الكابتن محيى زغلول مديرا فنيا، وأسامة حسنين مدربا عاما، والدكتور محمد رمزى مخطط أحمال، وأحمد الشافعى مدير إدارى الفريق، والسيد جاب الله مدربا، وهشام عبدالباسط مدرب حراس المرمى، ومحمد خليل محلل أداء، والدكتور محمد جمال طبيب الفريق، وخالد سعيد عابدين عضو مجلس إدارة النادى والمشرف العام على الفريق.

من جهة أخرى، توج الفريق الأول لسيدات الهوكى الأرضى بنادى الشرقية بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الأولى فى تاريخه بعد تفوقه على نظيره «جى اى ايه الغانى» بهدف نظيف.

أقيم اللقاء مساء الأحد على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية. ويعد هذا اللقب هو الأول لأى فريق مصرى للسيدات.