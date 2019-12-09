شكرا لقرائتكم أحمد ناجي:الزمالك يمتلك 4 حراس مرمى على أعلى مستوى وقيادة فايلر للاهلي جيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد ناجى مدرب حراس مرمي المنتخب المصرى السابق أن أداء الأهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر جيد و ظهور الواقعية خلال المباريات الذى خاضها الفريق الأحمر فى بطولة الدورى وأفريقيا . وأوضح ناجى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " Time sport " أن الزمالك يمتلك 4 حراس مرمى على أعلى مستوى ويحسدهم على تواجد الرباعى بالفريق الأبيض لامتلاكهم مهارة عالية فى حراسة المرمى . وأشار مدرب حراس الفراعنة السابق بالبلجيكي ميشيل لانكوني مدرب حراس المرمى الأهلى بعدما تعامل بشكل جيد مع أحمد الشناوى و شريف إكرامى و على لطفى حراس المرمى و تطوير مستواهم خلال التدريبات و استخدام الطرق الحديثة معهم لرفع المعدلات البدنية و الفنية لكل منهم .

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