شكرا لقرائتكم كواليس مفاوضات الزمالك مع محمود فتح الله لتولى منصب مدير الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض مسئولو الزمالك، على محمود فتح الله مدافع الفريق والمنتخب السابق، تولى منصب مدير الكرة بالنادى الأبيض ضمن الجهاز الحالى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى تولى المهمة الفنية خلفاً للصربى ميتشو، حيث نجح المدرب الفرنسى فى قيادة الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار فى مباراتى الشرقية بدور الـ32 من منافسات كأس مصر وكذلك مباراة أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، بنتيجتى 3 / 1 و2 / 0 على الترتيب.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك لـ"الخليج 365"، كواليس العرض من الزمالك لمحمود فتح الله حيث أوضح أن الأمر جاء فى اتصال هاتفى بين أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك مع محمود فتح الله، حيث كان الاتصال بشأن الحديث حول مسألة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء وخلال الحديث بينهما طلب مرتضى منصور رئيس النادى بشكل مباشر مع فتح الله خلال ذلك الاتصال وهو ما حدث.

وقال مرتضى منصور لفتح الله نصًا: "أنت ابن النادى وعاوزك مدير كرة معانا الفترة دى"، ليؤكد له فتح الله إنه ليس لديه مانع بشأن المسألة وطلب منه إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة له فى البداية وهو ما حدث، حيث صرف فتح الله ما يقرب من 50% من مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

كان مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى طلبوا من مسئولى نادى الزمالك، سرعة سداد المستحقات المتأخرة لمحمود فتح الله وإخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بسداد المديونيات، خوفا من سحب رخصة الأندية المحترفين وبالتالى استبعاد الزمالك من دورى أبطال أفريقيا لمخالفة النادى أحد شروط الاندية المحترفة، وهو ما حدث بحل الأزمة وتسوية المستحقات بصورة ودية.