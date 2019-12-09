شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام ضعيفة لصالح جمعة مع الأهلى بعد فشل احترافه بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى، فى كسب ثقة المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر، وبات قريبًا من الرحيل عن القلعة الحمراء فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

ثنائية المهارة والالتزام التى يحتاجها لاعب القدم من أجل كتابة تاريخه وأمجاده فى الملاعب، فقد صالح جمعة أحد أضلاعها بشهادة جميع المدربين الذين تعاقبوا على تدريبه، ليصبح "موهبة" ضلت الطريق.

غياب صالح عن المشارك بصفة مستمرة مع المارد الأحمر، منذ أن فشلت رحلة احترافه مع الفيصلى السعودى وفسخ تعاقده بالتراضى وعاد مجددًا للأهلي بداية من الموسم المنقضى 2018 – 2019، ولم ينجح صالح فى صناعة رصيد من الأرقام التى تشفع له من جديد مع الجماهير الحمراء، وهو ما نرصده فى الأسطر التالية..

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منذ أن فسخ صالح جمعة عقد إعارته مع الفيصلي السعودي فى 13 سبتمبر 2018، وعاد من جديد لصفوف الأهلي لم يشارك اللاعب مع الشياطين الحمر خلال الموسم الماضي إلا في 13 مباراة بالدوري أحرز خلالهما هدفين فقط وصنع مثلهما وتلقى بطاقتين صفرتين، كما شارك في مباراة واحدة بكأس مصر أمام بيراميدز ولم يصنع أو يسجل صالح، وانتهى اللقاء بفوز بيراميدز بهدف دون رد.

ومنذ انتقال صالح جمعة لصفوف الأهلي شارك اللاعب فى 69 مباراة بجميع البطولات، أحرز خلالهم 12 هدفًا وصنع 13.