شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جمال عن رحيل عبد الله السعيد من الأهلي: عملها قبل كده مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمر جمال، لاعب النادي الإسماعيلي السابق عن رأيه في أزمة عبد الله السعيد مع النادي الأهلي، بعدما وقع اللاعب للقطبين خلال الموسم قبل الماضي ليرحل بعدها عن الأهلي إلى تجربة احترافية قبل العودة إلى مصر عبر نادي بيراميدز .

وجاءت إجابات عمر جمال على تساؤلات ”الخليج 365” كالتالي:

من خسر أكثر عبد الله السعيد في رحيله عن الأهلي أم القلعة الحمراء؟

"مافيش حد خسر"، عبد الله السعيد حسب الأمر بالطريقة التي تناسبه، هو لن يستمر بعد الاعتزال في الأهلي ولا أعتقد أنه يرغب في تولي منصب مدرب أو إداري بالقلعة الحمراء، السعيد رحل عن الأهلي باحثًا عن فائدة مادية أكبر مستغلاً ما تبقى من سنوات عمره في الملاعب واستطاع أن يصل إلى ما بحث عنه، والأهلي على الناحية الأخرى إذا رحل عنه 10 لاعبين دفعة واحدة لن يتأثر سيحصد البطولات وبالفعل حصدها.

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لكن الجماهير أخذت على السعيد هذا التصرف بالتفكير في الناحية المادية فقط؟

"يعني إيه مادي"، السعيد في شهر يناير كان سيصبح لاعبًا حرًا، ورأى هو أخطأ في شق واحد فقط أنه رجع عن قراره ووقع للأهلي بعد التوقيع للزمالك، ولماذا تغضب الجماهير ألم يفعل هذا الأمر عند رحيله من الإسماعيلي "بيته" للأهلي؟.