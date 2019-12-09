شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة ليفربول أمام سالزبورغ بالأبطال والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019 أعلم الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة "يورجن كلوب" عن قائمته المشاركة خلال مباراة الغد أمام سالزبورغ، ضمن ختاك مواجهات دوري مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث المباراة المقرر إقامتها غدا الثلاثاء بملعب "رد بول سالزبورغ" في السابعة والنصف مساء.

جاءت قائمة ليفربول على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر، أدريان، كيليهر. Advertisements خط الدفاع: أرنولد، روبرتسون، فان دايك، لوفرين، جوميز. خط الوسط: جوردان هندرسون، ميلنر، كيتا، فينالدوم، جونز، شاكيري. خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني. جدير بالذكر أن بطل الموسم الماضي يحتل المرتبة الأولى بالمجموعة الخامسة برصيد عشر نقاط ، إلا أنه بحاجة للفوز للصعود بالدور الثاني نظرا لفارق النقاط القليل مع نابولي وسالزبورغ.

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