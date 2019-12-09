شكرا لقرائتكم فيتوريا يسمح لحمدالله بالغياب عن تدريبات النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غاب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن تدريبات النصر يوم الاثنين وذلك للاطمئنان على والدته التي تعاني من وعكة صحية. وبحسب خبر صادر من المركز الإعلامي في نادي النصر فإن المدرب البرتغالي روي فيتوريا سمح لهداف الفريق المغربي بالغياب عن تدريبات الفريق، وذلك بسبب حالة والدته الصحية. ويستعد النصر لمواجهة التعاون في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة، لكن حمدالله لن يستطيع المشاركة نظراً لحصوله على 3 بطاقات صفراء، آخرها في خسارة فريقه أمام الوحدة أواخر الشهر الماضي.

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