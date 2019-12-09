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أوليفيه جيرو يقترب من الرحيل عن تشيلسي

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اقترب الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم الإنجليزي، من الإنتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن هناك تقارير فرنسية تشير إلى إقتراب رحيل جيرو عن تشيلسي، وأن وجهته المقبلة ستكون في انتر ميلان.

واوضحت أن لم يتمكن من التواجد بشكل مؤثر مع تشيلسي هذا الموسم، منذ فشله

في التسجيل في مباراة كأس السوبر الأوروبي بإنطلاق الموسم.

ويعتمد فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي على تامي إبراهام كماهجم أساسي هذا الموسم، وبديله باتشواي وسط غياب لأوليفيه جيرو.

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ويسعى انطونيو كونتي المدير الفني الحالي لإنتر ميلان في التعاقد مع جيرو، والذي تواجد معه في صفوف تشيلسي،

حينما كان المدرب الإيطالي مديراً فنياً للبلوز.

ورغم رغبة جيرو في الرحيل إلى انتر ميلان للمشاركة في المباريات، إلا أن الأمر لن يكون سهلاً في ظل تواجد كل من روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، اللذان يعتمد عليهما كونتي في قيادة هجوم النيراتزوري.

ويحتل انتر ميلان صدارة حتى الأن بفارق نقطتين عن ملاحقه يوفنتوس، ويسعى النيراتزوري لمواصلة مسيرته المميزة هذا الموسم في الكالتشيو ودوري أبطال اوروبا، بإبرام صفقات شتوية تساعده خلال الفترة المقبلة.

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