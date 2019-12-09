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إدارة الأهلي تُنهي شكوى الترجي بشأن مستحقات البلايلي

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ توصّلت إلى اتفاق مع نظيرتها في الترجي التونسي يقضي بتراجع إدارة النادي التونسي عن خطوتها بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بشأن المستحقات المتأخرة لصالح الترجي من قيمة انتقال اللاعب الدولي الجزائري يوسف البلايلي للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وأكدت المصادر أن إدارة الأهلي قامت بتحويل مبلغ 800 ألف يورو لنادي الترجي، مع توقيع اتفاقية لجدولة بقية المستحقات في الفترة القادمة.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي نهاية أغسطس الماضي بعقد يمتد حتى 2022.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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