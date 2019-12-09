شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الأهلي تُنهي شكوى الترجي بشأن مستحقات البلايلي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ توصّلت إلى اتفاق مع نظيرتها في الترجي التونسي يقضي بتراجع إدارة النادي التونسي عن خطوتها بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بشأن المستحقات المتأخرة لصالح الترجي من قيمة انتقال اللاعب الدولي الجزائري يوسف البلايلي للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وأكدت المصادر أن إدارة الأهلي قامت بتحويل مبلغ 800 ألف يورو لنادي الترجي، مع توقيع اتفاقية لجدولة بقية المستحقات في الفترة القادمة.
وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي نهاية أغسطس الماضي بعقد يمتد حتى 2022.
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