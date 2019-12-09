مكافحة المنشطات تمنع روسيا من المشاركة بالأوليمبياد

أعلنت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، صباح اليوم الإثنين منع رياضي روسيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية لفترة 4 سنوات.
أكدت نائب مدير عام الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، مارغارينا باخنوتسكايا، أن المنظمة قررت منع روسيا من تنظيم أي منافساتدولية كبرى لمدة 4 سنوات مع عدم الترشح لتنظيمها أيضاً.
كان قرار المنع قد تم اتخاذه بشكل جماعي اليوم في مدينة لوزان بسويسرا بسبب مخالفات لاعبي روسيا.
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