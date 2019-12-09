الأهلي مواليد 2005 يلتقي النصر اليوم في بطولة منطقة القاهرة

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ يلتقي اليوم الاثنين مع مضيفه النصر، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأخير، ضمن الجولة العاشرة من بطولة منطقة القاهرة.
يدخل الأهلي مباراة النصر، بهدف واحد وهو تحقيق الفوز لاستمرار مسيرة الانتصارات، والحفاظ على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة.
ويمتلك الأهلي في رصيده ٢٤ نقطة جمعها من الفوزفي ٨ مباريات؛ بعد فوزه على مركز شباب الأميرية ٧ – صفر، وعلى ١٥ مايو ٩ - ١، وعلى المقاولون العرب ٤ - صفر، وعلى شباب التجمع الأول ٣ - ١، وعلى حلوان الرياضي ١٠ - صفر، وعلى مصر الجديدة ١ - صفر، وعلى الزهور ٣ - صفر، وعلى الاتصالات ٤ - صفر، مسجلاً ٤١ هدفاً مقابل هدفين فقط في مرماه، ولم تكن له مباراة في الجولة الثانية، نظراً لأن مجموعته تضم ١١ فريقاً، ويضطر فريق واحد للراحة في كل جولة.
ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديراً فنياً، ومعتز إينو مدرباً عاماً، وأحمد إبراهيم مدرباً لحراس المرمى، وسيد عرفان إدارياً، وإسلام عزيز طبيباً ، وناجح أبو زهرة إخصائيا للتدليك.
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