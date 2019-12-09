تدريبات قوية لحراس الأهلي.. وأشغال بدنية شاقة للاعبين استعدادًا لدجلة

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي بالفريق، صباح اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.
شهد المران مشاركة الرباعي شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء. ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجله المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء ضمن الأسبوعالسابع لمسابقة الدوري الممتاز.
كما قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية قوية للاعبي الفريق في المران، حيث خضع اللاعبون لفقرات بدنية متدرجة المستوى.
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