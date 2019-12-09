رباعي الزمالك يحصل على راحة من مران اليوم

حصل محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ومحمود علاء، وعبدالله جمعة، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على راحة من التدريبات الجماعية اليوم.

فضل الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من أجل إعدادهم بالشكل المثالي لاستعدادات الفريق لمباراة بيراميدز،

والمقرر لها الخميس المقبل.

كما حصل محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على راحة من مران الفريق اليوم، بسبب معاناته من الإصابة التي تعرض

لها في مباراة مازيمبي بمزق في العضلة الخلفية.

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، على الحديث مع الجهاز الطبي من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب، كما اطمأن على بعض اللاعبين من الناحية الطبية من أجل تجهيز الجميع بالشكل الأمثل لمباراة بيراميدز، المقرر لها الخميس المقبل.