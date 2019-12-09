أهلي جدة يعلن غياب يوسف بلايلي عن مواجهة الهلال

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، غياب يوسف بلايلي لاعب الفريق ومنتخب الجزائر عن صفوف الفريق لمدة 4 أسابيع بسبب تعرضه لإصابة.

وكشف أهلي جدة تفاصيل إصابة بلايلي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، مؤكدًا أن يوسف بلايلي تعرض لتمزق في العضلة الأمامية تستوجب غيابه لمدة أربعة أسابيع،

الأمر الذي يمنعه من المشاركة في المواجهة المرتقبة للفريق أمام الهلال السعودي.

يصطدم أهلي جدة بنظيره السعودي في السابع من يناير المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

Advertisements

يذكر أن يوسف بلايلي دخل ضمن

القائمة النهائية للمرشحين لجائزتي أفضل لاعب داخل وخارج قارة إفريقيا لعام 2019 بعد مساهمته مع الترجي التونسي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا والتتويج بكأس أمم إفريقيا رفقة منتخب الجزائر.

كما يغيب الثنائي سعيد المولد عن صفوف الفريق بعد تعرضه لإلتواء في الكاحل يغيب على إثره 10 أيام، وإصابة دجانيني تفاريس بكدمة قوية على أن يعود بعد 5 أيام.