رياضة | جلسة بين مسئولي إنتر ميلان وبرشلونة لحسم الصفقة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة بين مسئولي إنتر ميلان وبرشلونة لحسم الصفقة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن مسئولى نادي برشلونة سيتوجهون نحو إيطاليا، من أجل الإجتماع بمسئولي نادي إنتر ميلان الأيطالي.

ويسعى نادي إنتر ميلان للتعاقد مع نجم برشلونة ومنتخب تشيلي أرتورو فيدال في فترة الإنتقالات الشتوية.

في المقابل سيستغل نادي برشلونة رغبة أنطونيو كونتي في ضم فيدال، للتعاقد مع الأرجنتيني الدولي المتألق لاوتارو مارتينيز في فترة الإنتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية، أن مسئولي برشلونة يريدون وبشدة ضم الدولي الأرجنتيني، ليكون بديل للمهاجم المخضرم لويس سواريز في المستقبل.

Advertisements

وسيتوجه الثنائي إيريك أبيدال ورامون بلانيس لمدينة ميلانو، من أجل مناقشة أمر التعاقد مع مارتينيز.

كما إقترحت صحيفة سبورت الكتالونية إدراج النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش ضمن الصفقة، حيث تقدر بطاقته بمبلغ 30 مليون يورو.

ويلتقي الفريقان مساء الغد الثلاثاء بملعب سان سيرو، في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة قمة المجموعة برصيد 11 نقطة، وقد ضمن تأهله سلفاً في قمة المجموعة، مقابل 7 نقاط لكل من بوروسيا دورتموند والأنتر، الذي لا بديل أمامه سوى الفوز للفوز ببطاقة العبور لدور الـ 16.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد لاوتارو حوالي 111 مليون يورو، ولا يبدو النادي الكتالوني مستعداً لدفع هذا المبلغ في الوقت الحالي ، لذلك قد يتم إدراج فيدال ضمن الصفقة، من أجل تخفيض القيمة